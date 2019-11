Tapetão no Brasileirão: relembre os principais casos

O histórico do Campeonato Brasileiro possui uma coleção de "viradas de mesa"

A notícia sobre a possibilidade de o perder pontos neste Brasileirão devido à escalação do atacante Clayton, que pertence ao e também já havia atuado pelo em 2019, mexeu com os bastidores do nosso futebol.

O caso é complicado, permite diversas interpretações e ainda não se sabe o que vai acontecer.

De qualquer maneira, o tão temido e criticado “tapetão” volta a ser assunto no futebol brasileiro, que possui um longo histórico de decisões extracampo que alteraram classificações finais no principal torneio nacional do país. Relembre abaixo:

A primeira grande Virada de Mesa

O Brasileirão de 1986 teve muitas mudanças em seu regulamento e entrou para a história por ter protagonizado o primeiro grande “tapetão”.

Segundo o regulamento, os seis melhores times de cada um dos grupos compostos por 11 equipes se classificavam. Entretanto, e fizeram campanhas ruins e não atingiram o corte estipulado.

CBF e Vasco (segundo o livro “Os Arquivos dos Campeonatos Brasileiros”, escrito por José Renato Sátiro Santiago Jr) fizeram manobras, como a retirada de pontos do e até uma tentativa de eliminar a Portuguesa, mas no final das contas a entidade alterou o regulamento e outras oito equipes avançaram para a segunda fase.

O primeiro gigante caiu... e quase não subiu

Se em 1990 o Grêmio fez a melhor campanha da primeira fase e caiu apenas na semifinal, no ano seguinte o Tricolor surpreendeu negativamente e caiu para a segunda divisão. Um ano depois, vinha encontrando dificuldades até que a CBF mudou a regra do acesso à elite: ao invés de dois times, como vinha acontecendo, subiram 12 equipes para a primeira divisão de 1993 – que teve um regulamento todo feito para proteger os gigantes do descenso.

e escapam em 1996

Agora , chegamos ao tema central. Em 1996 , o Fluminense montou um elenco fraquissimo e fez pessima campanha no Brasileiro daquele ano , sendo rebaixado. pic.twitter.com/9Nt9MB6tzI — Waldo Machado FFC (@HistoricoFlu) October 16, 2019

Ao final da edição 1996 do Brasileirão, Fluminense e Bragantino seriam os rebaixados. Desta forma, começaram a levantar várias dúvidas sobre as arbitragens – sendo que nenhuma teve grande evidência. O fim da história foi a CBF definindo que o Brasileirão daquele ano não teria rebaixados.

O caso Sandro Hiroshi

Sandro Hiroshi, no jogo que deu origem ao "Caso Sandro Hiroshi" (SPFC 6×1 BFR, 1999). Foto: Rogério Soares/Folha. pic.twitter.com/6tzeV9yIkz — Futebol Antigo (@_futebolantigo_) January 5, 2016

Em 1999, o atacante Sandro Hiroshi, que defendia o na época, foi flagrado como “gato” – atuava com documentos falsificados que mentiam a sua verdadeira idade. e Botafogo solicitaram os pontos dos jogos em que enfrentaram o com Hiroshi e os pontos conquistados ajudaram o Alvinegro a se livrar da queda.

No entanto, a consequência direta foi que o Gama herdaria a maldição do rebaixamento. O time do Distrito Federal acionou a CBF na Justiça e ganhou a causa. Foi o que motivou o Brasileirão do ano seguinte a ser a Copa João Havelange, cujo regulamento acabou ajudando o Fluminense, que em 1999 havia sido campeão da Serie C, a pular direto para o módulo que equivalia à primeira divisão. Bahia e também se beneficiaram.

Jogadores irregulares em 2003

O primeiro campeonato disputado por pontos corridos teve alguns casos de atletas que tinham registros controversos na CBF, o que motivou a intromissão dos tribunais desportivos. No final das contas, a classificação final foi alterada e a grande mudança foi na classificação para a Libertadores: o acabou herdando a vaga que seria do Atlético-MG.

Máfia do Apito

O escândalo veio à tona após apuração realizada pelo repórter @andrizek e pela editora Thais Oyama. Na capa abaixo o árbitro pivô do esquema: Edilson Pereira de Carvalho. pic.twitter.com/BVrHmscRei — Romão (@RomaoHugo) July 3, 2019

Em 2005, uma investigação mostrou que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho havia recebido dinheiro para influir diretamente no decorrer de jogos para beneficiar apostadores. Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu pela repetição dos 11 jogos apitados por Edilson.

A decisão criou uma série de reviravoltas no certame. O único resultado que se repetiu foi um Inter 3x2 e o se aproveitou do contexto para encaminhar o seu título justamente sobre o Internacional.

Caso Héverton

Em 2013, a fatídica escalação de Héverton deu início a queda da Portuguesa. O jogador foi mandado à campo contra o Grêmio pela rodada 38, mas teria que cumprir mais um jogo de suspensão. A Lusa que havia terminado em 12°, perdeu 4 pontos e foi rebaixada. pic.twitter.com/xRiUBjogm1 — História do Fut11 (@historiadofut11) August 14, 2019

O Brasileirão de 2013 terminou tendo o Fluminense, campeão no ano anterior, como um dos rebaixados. No entanto, após o término da competição surgiu a notícia de que o meia Héverton, da Portuguesa, havia sido relacionado para um jogo mesmo estando em situação irregular.

A decisão judicial tirou quatro pontos da Portuguesa, que mediante à subtração do que havia somado acabou caindo. A decisão acabou beneficiando diretamente o Fluminense, que segue até hoje na primeira divisão.