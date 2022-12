'Sweet Caroline': qual é a canção que a Inglaterra adotou na Eurocopa?

Torcedores ingleses cantaram e vibraram com o sucesso da seleção na Euro ao som de Sweet Caroline, de Neil Diamond

O clássico hit de Neil Diamond 'Sweet Caroline' se tornou um hino não oficial para os torcedores da Inglaterra na Eurocopa 2020, quando milhares de torcedores o cantavam em Wembley e em todo o país. Com sua música sendo entoada com tanto entusiasmo no torneio, o cantor americano ficou encantado e até mandou uma mensagem para os finalistas da Euro, disputada em 2021.

Os torcedores da Inglaterra possuem um catálogo impressionante para cantar nos estádios, incluindo 'Football's Coming Home', 'World in Motion' e 'Vindaloo', então como exatamente eles começaram a cantar 'Sweet Caroline'?

Desta forma, a Goal traz a letra da icônica canção de amor e algumas informações sobre sua associação com o futebol.

England team lead a chorus of Sweet Caroline in Wembley. 🥲 #Euro2020 #eng pic.twitter.com/xjvxvPOfdQ

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) July 7, 2021

Por que os fãs da Inglaterra cantam 'Sweet Caroline'?

Embora 'Sweet Caroline' não seja tradicionalmente associada ao time de futebol da Inglaterra, ela tem sido usada há muito tempo como uma canção de celebração para vários times e esportistas ingleses. Os torcedores do Aston Villa cantam a música há anos, assim como os torcedores do Chelsea, e parece que houve alguma assimilação entre os torcedores da seleção inglesa.

Tony Perry, um DJ no Estádio de Wembley, fez sua parte consolidando a música como um hino ao tocá-la em vez da tradicional música do Fat Les 'Vindaloo' após a vitória da Inglaterra nas oitavas da Euro 2020 contra a Alemanha.

"Quando a Inglaterra venceu a Alemanha, nós realmente jogamos 'Sweet Caroline' na preparação antes da partida e os dois grupos de torcedores reagiram como loucos", disse Perry à BBC Evening Extra. "Naquele momento, pensei: 'vou tocar Sweet Caroline1', porque faria um trabalho melhor do que 'Vindaloo' com a sensação de sair de uma pandemia e Gareth Southgate descansando os fantasmas da Euro 96.", completou.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, é um grande fã da nova trilha sonora das façanhas da Inglaterra em campo: "É uma música realmente alegre, eu acho, que une as pessoas."

Quem escreveu 'Sweet Caroline' e quando foi lançado?

O cantor americano Neil Diamond escreveu e lançou 'Sweet Caroline' em 1969. No single, o título da música leva o nome da filha do ex-Presidente americano John F. Kennedy, embora o tema lírico tenha sido inspirado pela esposa de Diamond, Marcia. A canção alcançou a posição número 3 nos EUA. nas paradas da época e só atingiu a oitava posição no Reino Unido, mas sua popularidade perdurou ao longo das décadas.

As outras equipes cantam 'Sweet Caroline'?

A Inglaterra não é a única no futebol quando se trata de cantar 'Sweet Caroline' nos jogos, com os torcedores da Irlanda do Norte se opondo à ideia de que seja uma música dos Três Leões. O apresentador de televisão irlandês Eamonn Holmes, brincando, disse para a Inglaterra "pegar sua própria música" depois que o time de Southgate derrotou a Dinamarca na semifinal da Euro 2020.

Os fãs da Irlanda do Norte vinham cantando o sucesso de Neil Diamond desde 2005, curiosamente após uma vitória sobre a Inglaterra. Além da Irlanda do Norte, como mencionado anteriormente, Sweet Caroline também é cantada nas arquibancadas do Villa Park pelos fãs do Aston Villa e em Stamford Bridge pelos torcedores do Chelsea.