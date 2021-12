Surto de Covid bate à porta do Barcelona na virada de ano

O Barcelona enfrenta uma onda de casos de coronavírus no elenco antes da partida do próximo domingo (2), contra o Real Mallorca, depois que mais três jogadores testaram positivo para Covid-19.

Dessa vez, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti e Gavi estão, agora, isolados após testarem positivo. O Barcelona, por sua vez, comunicou que os jogadores estão bem e se recuperando em casa.

Ainda assim, para o próximo duelo, Xavi, técnico da equipe, deverá ter até 14 jogadores do time principal ausentes. Isto porque, a equipe soma uma combinação de desfalques por coronavírus, lesão e suspensão para os próximos duelos.

Quais jogadores do Barcelona estão indisponíveis?

Além de Dembélé, Umtiti e Gavi, a equipe não pode contar, com Jordi Alba, Alejandro Balde, Clement Lenglet e Dani Alves, que testaram positivo para a Covid-19 na semana passada e, portanto, não estarão disponíveis no fim de semana.

Esses jogadores indisponíveis entram na lista cada vez maior de lesões e suspensões. Apesar disso, alguns dos machucados estão se recuperando rapidamente, mas não ficaram prontos para a próxima partida.

Sergi Roberto só deve voltar em março depois de ter feito uma cirurgia na coxa. Memphis Depay, por sua vez, está de fora com uma lesão numa coxa, enquanto Sergino Dest tem lutado com um problema no adutor, e Sergio Busquets está suspenso.

Os jovens Pedri e Antsu Fati podem voltar, mas ambos estariam com falta de condição de jogo para o próximo duelo, uma vez que estão de fora desde novembro.

O mesmo vale para Martin Braithwaite, que fez uma cirurgia no joelho em setembro e só deve retornar na metade de janeiro.

Mesmo com alguns jogadores se recuperando, Xavi deverá manter cautela quando colocá-los no time titular muito rapidamente. Mesmo assim, o treinador precisará administrar os casos de Covid-19 e as muitas lesões no elenco.

Dessa forma, Xavi deve improvizar Ronaldo Araújo e Mingueza na lateral esquerda e direita, respectivamente, enquanto De Jong deve ter Nico e Riqui Puig no meio. No ataque, Coutinho deve ganhar uma vaga como titular.

Real Madrid vive o mesmo dilema

Do outro lado, o rival do Barça vive a mesma situação. Na semana passada, o clube comunicou que Marcelo, Rodrygo, Asensio, Bale, Lunin e o assistente técnico Davide Ancelotti testaram positivo para Covid-19.

Agora, o Real Madrid informou que Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga e o brasileiro Vinícius Júnior também testaram positivo para o coronavírus.

Vale lembrar que a regra da Liga Espanhola determina que uma partida deve acontecer se o time ainda tiver 13 jogadores e um goleiro disponíveis para o duelo.