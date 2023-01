Suárez empolga e faz Grêmio sonhar alto, mas ainda levanta algumas dúvidas

Suárez ainda é um grande astro do futebol, mas a exigência aqui no Brasil pede mais do que apenas este status

A apresentação de Luis Suárez como reforço do Grêmio para 2023, em contrato que corre até o final de 2024, mostrou cenas daquelas que estávamos acostumados a ver apenas no futebol europeu pré-pandemia de Covid: estádio lotado mesmo sem ser dia de jogo, apenas para que os empolgados torcedores celebrassem, enquanto dão as boas-vindas ao novo astro, um símbolo de esperança de conquistas e de grandes momentos futuros. Suárez, uma das contratações mais impactantes do futebol brasileiro neste século, chega carregando esta expectativa nas costas por tudo o que já fez - e após os três gols na estreia, tudo se intensificou ainda mais. Mas resta a dúvida sobre o que o uruguaio poderá, aos 35 anos, continuar a fazer.

Luis Suárez pode ser considerado um dos melhores jogadores de sua geração: em seu auge, mostrou qualidades do centroavante clássico, sendo presença na área para gols decisivos, mas também entregando toda a intensidade de movimentação (inclusive defensiva) quando não tinha a bola no pé. Maior artilheiro da história da seleção uruguaia, é alguém que foi referência em clubes como Ajax, Liverpool e em um histórico Barcelona com Messi e Neymar. Se é fácil jogar bem e ser campeão em um time com Messi e Neymar, tão difícil quanto é aparecer com grande destaque em uma equipe com Messi e Neymar. Luis Suárez pode se orgulhar de ter feito isso.

Mas não há dúvidas de que o Luisito que chega ao Grêmio não é mais o imparável atacante de anos atrás. Caso contrário, é provável que optasse por seguir em algum time de ponta da Europa. O seu último grande brilho, depois de temporadas irregulares em um Barcelona que foi se mostrando, à exceção de Messi e do goleiro Ter Stegen, cada vez mais irregular, foi em 2020/21, quando foi um dos protagonistas do Atlético de Madrid na campanha do título espanhol. Uma conquista importante para o atacante, que a usou como resposta a quem o esnobou no Barça, e que também pode aumentar a expectativa gremista, uma vez que não é um momento ocorrido a tantos anos atrás.

Só que a segunda temporada de Suárez no Atleti não foi boa e o clube de Madri não quis renovar o seu contrato. Na falta de outros grandes interessados, o atacante resolveu voltar às origens em 2022: defendeu as cores do Nacional de Montevidéu, seu clube de coração e casa que o revelou. Um caminho incomum, dentro do tamanho que o futebol uruguaio passou a ter dentro das divisões econômicas do esporte de alto rendimento.

Se o principal teste para o Nacional de Luisito era a Copa Sul-Americana, a queda nas quartas de final para um Atlético Goianiense, que posteriormente seria rebaixado no Brasileirão, soou como fracasso. O título uruguaio e os oito gols em 16 jogos, com média de meio tento por partida, são os indícios que reforçam a empolgação da torcida gremista com o seu mais novo camisa 9. Mas até que ponto o campeonato uruguaio, hoje, seria parâmetro para a capacidade de um atleta nos últimos anos de sua carreira? As exibições de Luis Suárez na Copa do Mundo de 2022, sem gols marcados e com apenas uma assistência na eliminação ainda na fase de grupos, reforçam esta desconfiança.

Grêmio

O exemplo de Diego Forlán no Internacional, que entre 2012 e 2013 teve uma passagem “apenas ok” dentro do que muitos colorados esperavam, ajuda a dosar um pouco as expectativas tricolores. Ao mesmo tempo, o retorno de veteranos como Hulk ou Diego Costa ao Atlético-MG em 2021 indicam que o futebol brasileiro possibilita a um craque veterano um último grande brilho em alto nível. Qual Luis Suárez o torcedor do Grêmio verá em campo? Ainda é impossível prever, mesmo após o brilho na estreia. De qualquer forma, estranho seria se os gremistas não estivessem empolgados. Suárez ainda é um grande astro do futebol, mas a exigência aqui no Brasil pede mais do que apenas este status.