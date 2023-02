Sporting x Midtjylland ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Liga Europa

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), pela segunda fase da Europa League; veja como acompanhar na internet

Sporting e Midtjylland se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, pelo jogo de ida da segunda fase da Liga Europa. A volta está marcada para o dia 23 de fevereiro, na Dinamarca. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois da derrota para o Porto por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Português, o Sporting volta as atenções para a Liga Europa. Como ficaram em terceiro lugar do Grupo D da Champions League 2022/23, com sete pontos, os portugueses avançaram automaticamente para a segunda fase da Europa League. Na UCL, foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

Do outro lado, o Midtjylland vem de vitórias sobre o Elfsborh nos pênaltis por 4 a 3 após o empate no tempo normal por 1 a 1. Na Liga Europa, ficaram em segundo lugar no Grupo F com oito pontos. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Sem Erik Sviatchenko, suspenso, o brasileiro Juninho é o mais cotado para assumir a titularidade, formando a zaga com Paulinho, Stefan Gartenmann e Joel Andersson. Em dois jogos disputados entre as equipes, o Sporting possui um aproveitamento de 100%, com duas vitórias, além de seis gols marcados e apenas dois sofridos.

Prováveis escalações

Sporting: Adan; Inacio, Coates, Reis; Bellerin, Gonçalves, Ugarte, Santos; Edwards, Trincao, Chermiti.

Escalação do provável Midtjylland: Lossl; Andersson, Gartenmann, Juninho, Paulinho; Olsson, Martinez, Sorensen; Isaksen, Beetson, Chilufya.

Desfalques

Sporting

Lesionado, Daniel Bragança segue fora.

Midtjylland

Erik Sviatchenko cumprirá suspensão.

Quando é?