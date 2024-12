Sporting Cristal x River Plate ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), em Lima; veja como acompanhar na internet

Sporting Cristal e River Plate se enfrentam na noite desta quinta-feira (25), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o Platense por 2 a 1 no Campeonato Argentino, o River Plate agora volta atenção para a Libertadores em busca da recuperação. No momento, a equipe ocupa a lanterna do grupo com apenas três pontos conquistados.

Já o Sporting Cristal, com três vitórias consecutivas na temporada, também soma três e aparece na vice-liderança do Grupo D.

Em sete confrontos entre as equipes, o River Plate se destaca com seis vitórias sobre o Sporting Cristal, que obteve apenas uma. Já na segunda rodada da Libertadores 2023, os argentinos garantiram uma vitória por 4 a 2.

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Renato Solis; Rafael Lutiger, Ignacio, Chavez, Saavedra; Castillo, Pretell, Hohberg, Yotun; Brenner e Grimaldo. Técnico: Tiago Nunes.

River Plate: Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Diaz e Enzo Diaz; Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Palavecino; Borja e Pablo Solari. Técnico: Martín Demichelis.

Desfalques

Sporting Cristal

Sem desfalques confirmados.

River Plate

David Martínez e Bruno Zuculini seguem fora.

Quando é?