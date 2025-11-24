Sporting x Club Brugge: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Sporting e Club Brugge se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming. Em Portugal, o jogo será transmitidio pelo Sport TV5 na TV fechada e pelo DAZN via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as oitavas de final da Taça de Portugal após eliminar o Marinhense por 3 a 0, o Sporting volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em 13º lugar, com sete pontos, os Leões estão a apenas dois pontos do Liverpool, equipe que fecha a zona de classificação direta para o mata-mata do torneio da UEFA. Até aqui, venceram o Kairat por 4 a 1 e o Olympique de Marselha por 2 a 1, empataram com a Juventus em 1 a 1 e foram derrotados pelo Napoli por 2 a 1. Bayern de Munique, PSG e Athletic Bilbao são os próximos adversários.

Por outro lado, o Brugge ocupa a 22ª posição, com quatro pontos, um a mais que o Olympique de Marselha, primeiro time fora da zona de playoffs para as oitavas de final. Em quatro partidas, os belgas somam uma vitória, um empate e duas derrotas, com 33% de aproveitamento.

Desfalques

Quando é?

Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025

quarta-feira, 26 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio de Alvalade - Lisboa, Portugal

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

SCP Outros CLB 0 0 Empate 2 Vitórias Club Brugge 2 - 1 Sporting

Club Brugge 2 - 2 Sporting 3 Gols feitos 4 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis