Liga dos Campeões
team-logoSporting
Estadio Jose Alvalade
team-logoClub Brugge
Mounique Vilela

Sporting x Club Brugge: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26), no Estádio de Alvalade; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sporting e Club Brugge se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Estádio de Alvalade, em Lisboa, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max via streaming. Em Portugal, o jogo será transmitidio pelo Sport TV5 na TV fechada e pelo DAZN via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Classificado para as oitavas de final da Taça de Portugal após eliminar o Marinhense por 3 a 0, o Sporting volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em 13º lugar, com sete pontos, os Leões estão a apenas dois pontos do Liverpool, equipe que fecha a zona de classificação direta para o mata-mata do torneio da UEFA. Até aqui, venceram o Kairat por 4 a 1 e o Olympique de Marselha por 2 a 1, empataram com a Juventus em 1 a 1 e foram derrotados pelo Napoli por 2 a 1. Bayern de Munique, PSG e Athletic Bilbao são os próximos adversários.

Por outro lado, o Brugge ocupa a 22ª posição, com quatro pontos, um a mais que o Olympique de Marselha, primeiro time fora da zona de playoffs para as oitavas de final. Em quatro partidas, os belgas somam uma vitória, um empate e duas derrotas, com 33% de aproveitamento.

Prováveis escalações de Sporting x Club Brugge

SportingHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCLB
1
R. Silva
22
I. Fresneda
26
O. Diomande
25
G. Inacio
20
M. Araujo
17
Trincao
52
J. Simoes
7
G. Quenda
42
M. Hjulmand
10
G. Catamo
97
L. Suarez
29
N. Jackers
44
B. Mechele
64
K. Sabbe
4
J. Ordonez
65
J. Seys
25
A. Stankovic
15
R. Onyedika
20
H. Vanaken
9
C. Forbs
8
C. Tzolis
7
N. Tresoldi

4-2-3-1

CLBAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • R. Borges

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Hayen

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 26 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio de Alvalade - Lisboa, Portugal

Retrospecto recente

SCP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

CLB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

SCP

Outros

CLB

0

0

Empate

2

Vitórias

3

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/2
Ambos os times marcam
2/2

Classificação

Links úteis

