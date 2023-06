Sport x Vila Nova ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (18), em jogo atrasado da segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport recebe o Vila Nova neste domingo (18), a partir das 18h (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, em jogo atrasado da segunda rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados na Série B, o Sport Refice pode entrar na zona de acesso em caso de vitória. Em sexto lugar, com 21 pontos, o Leão está a dois do Criciúma, que fecha o G-4.

Do outro lado, o Vila Nova, em terceiro lugar, com 24 pontos, pode assumir a liderança da Série B em caso de vitória. O líder Novorizontino soma 26 pontos. Com o retorno de Ralf, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Vila Nova, o técnico Claudinei Oliveira pode sacar Sousa.

"Acho que o jogo vai ser bastante interessante. Não tem como favoritar nenhuma das equipes. Um dos fatores fortes da nossa equipe é a defesa. E também a transição. Temos jogadores de muita velocidade. É notório: se pegarmos os dados dos últimos jogos, não temos tanta posse de bola, mas somos um time agressivo. Um dos que mais finaliza a gol no campeonato. São trunfos da nossa equipe. O Sport vai vir para cima, então teremos oportunidade de gol. É ficar forte na defesa, suportar a pressão e aproveitar os momentos de contra-ataque", afirmou Neto Pessoa.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Sport Recife registra ampla vantagem. Foram seis vitórias do Leão contra apenas uma do Vila Nova, além de sete empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Sport Recife: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Cariús); Fábio Matheus, Ronaldo e Jorginho; Fabrício Daniel (Edinho), Vágner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Marcondes, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Lourenço, Ralf (Sousa) e Ronald; Caio Dantas (Igor Henrique), Neto Pessoa e Guilherme Parede. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Sport Recife

Matheus Vargas e Wanderson estão no departamento médico.

Vila Nova

Eduardo Doma, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Quando é?