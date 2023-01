Sport x Retrô ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Empatados com 10 pontos e brigando pela liderança, Sport e Retrô se enfrentam neste sábado (28), na Ilha do Retiro, às 19h (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Invicto na temporada com quatro vitórias e um empate nos primeiros cinco jogos, o Sport vem de goleada aplicada sobre o Belo Jardim por 6 a 1, enquanto o Retrô vem de empate com o Náutico por 1 a 1.

Em apenas três jogos disputados, uma vitória para cada lado, além de um empate. No último encontro entre as equipes, válido pelo Pernambucano 2022 o Retrô venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport Recife: Denival; Eduardo, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Ronaldo e Fabinho, Jorginho; Luciano Juba, Edinho e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Escalação do provável Retrô: Jean; Pedro Costa, Renan Dutra, Guilherme Paraíba e João Victor; Alencar, Ratinho e Radsley; Ermel, Mascote e Serafim. Técnico: Dico Wooley.

Desfalques

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?