Sport x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (9), na Ilha do Retiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Mirassol se enfrentam neste domingo (9), a partir das 18h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de seis empates e dois empates na Série B, o Sport Recife foi derrotado pelo CRB por 2 a 0 na última rodada. No momento, com 31 pontos, o Leão da Ilha briga pela liderança do torneio, enquanto o Mirassol, com 25, vem de duas derrotas seguidas e luta para entrar no G-4.

"Nós temos um padrão bem definido, um jeito de jogar. É óbvio que, contra o Sport, principalmente pela forma como eles atacam, que é um pouco diferente do que a gente vem enfrentando, vamos fazer alguns ajustes. Mas com a bola, temos um jeito bem específico de jogar e vamos tentar nos impor mesmo no estádio deles lotado. Vamos fazer o nosso jogo para buscar os três pontos. É com esse intuito que vamos até Recife", afirmou o técnico Mozart.

Prováveis escalações

Sport: Jordan; Ewerthon, Chico, Rafael Thyere e Igor Cariús; Ítalo, Pedro Martins e Matheus Vargas; Luciano Juba, Edinho e Fabrício Daniel. Técnico: Enderson Moreira.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba, Kauan e Fernandinho. Técnico: Mozart.

Desfalques

Mirassol

Cristian, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?