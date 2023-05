Sport Recife x Guarani ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste domingo (7), pela quinta rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

Sport e Guarani se enfrentam na noite deste domingo (7), a partir das 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela quinta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de perder nos pênaltis para o Ceará na final da Copa do Nordeste, o Sport agora concentra sua atenção na disputa da Série B. Com quatro jogos a disputar no torneio, a equipe empatou sem gols com o Novorizontino.

Do outro lado, o Guarani vem de derrota para o Juventude por 1 a 0 na última rodada da Segundona. Com nove pontos e 75% de aproveitamento, o time briga pelas primeiras posições do torneio. Embora o Sport esteja cumprindo uma punição do STJD em virtude de uma confusão no jogo contra o Vasco em 2022, o fato de jogar sem a presença de torcedores na Ilha do Retiro não parece preocupar o goleiro Pegorari.

"A Série B é uma competição de nível muito acirrado. O Sport vem de um vice na Copa do Nordeste e precisa dar uma resposta aos torcedores, imprensa e diretoria. Agora eles estarão 100% focados na Série B. É sempre um jogo difícil, mas estamos preparados e vamos fazer um grande jogo no domingo", afirmou.

Em 42 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma 14 vitórias, contra 12 do Sport, além de 16 empates. No último encontro válido pela Série B de 2022, o Leão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Ewerthon, Sabino, Rafael Thyere e Felipinho; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Luciano Juba, Paulinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Guarani: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Ivan Alvariño, Wenderson e Régis; Bruno José, Bruninho e Bruno Mendes. Técnico: Bruno Pivetti.

Desfalques

Sport

Facundo Labandeira, com lesão no joelho, é desfalque certo.

Guarani

Tony e Diego Porfírio estão no departamento médico.

Quando é?