Sport x Goiás ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copinha

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (18), pelas quartas de final da Copa São Paulo; veja como acompanhar na TV

Sport e Goiás se enfrentam na manhã desta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pelas quartas de final da Copinha. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Goiás ficou em primeiro no Grupo 13, com sete pontos. Venceu o Grêmio Pague Menos (1 a 0) e o Gama (3 a 0), e empatou com o Atlético Guaratinguetá por 1 a 1. Já na segunda fase, eliminou o Porto Vitória por 1 a 0, e o Fluminense por 2 a 1 na terceira fase, enquanto na oitavas goleou o Novorizontino por 4 a 1.

Do outro lado, o Sport terminou a primeira fase na liderança da chave 11, com sete pontos. Na sequência, o Leão bateu Zumbi por 3 a 0 (segunda fase), e o Corinthians por 2 a 1 na terceira fase. Já nas oitavas de final, eliminou o Cruzeiro por 2 a 1.

Prováveis e scalações

Escalação do provável do Sport: Paulo Victor, Deyvson, Marcelo Ajul, Baraka, Nassom, Fábio, Lucas André, Juan Xavier, Matheusinho, Marcelo Henrique, Gean.

Escalação do provável do Goiás: Catula; Daniel, Mina, Nolasco e Xavier; Simioni, Andrey e Alan; Vitor Hugo, Pedrinho e Wendell.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Quando é?