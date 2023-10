Sport x Chapecoense: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Jogo inicialmente marcado para 20 de outubro foi adiado para o dia 22

Sport e Chapecoense se enfrentariam na noite desta sexta-feira (20), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 33ª rodada da Série B. No entanto, problemas de logística envolvendo o voo da Chape obrigaram a remarcação do duelo, confirmado para 22 de outubro às 18h. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

A Chapecoense não conseguiu realizar seu voo com destino a Guarulhos e posteriormente Recife na quinta-feira. Segundo informações do clube, a aeronave que transportaria a delegação não conseguiu aterrissar no aeroporto de Chapecó devido a condições meteorológicas desfavoráveis, resultando no cancelamento do voo.

O Sport, na vice-liderança da Série B, com 56 pontos, vem de três empates consecutivos, enquanto a Chapecoense está na zona de rebaixamento, com 33 pontos.

Em 19 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma oito vitórias, contra cinco da Chapecoense, além de seis empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023,

Prováveis escalações

Sport: Dênis, Eduardo, Sabino, Rafael Thyere (Alisson Cassiano) e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Edinho; Facundo Labandeira, Alan Ruiz (Fabrício Daniel) e Vagner Love (Diego Souza). Técnico: Enderson Moreira.

Chapecoense: Airton, Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Mancha; Gustavo Cazonatti, Victor Ferraz, Giovanni Pavani e Bruno Nazário; Marcinho e Henrique Dourado. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Sport

Jorginho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados

Quando é?