Sport x Afogados: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (1), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Sport e Afogados se enfrentam no início da noite desta quarta-feira (1), na Ilha do Retiro, às 18h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Buscando emplacar a sexta vitória consecutiva na temporada, o Sport busca abrir vantagem na liderança. Atualmente, aparece na ponta com 13 pontos, três a mais que o Retrô, segundo colocado. Já o Afogados está na quinta posição com sete pontos conquistados. Até o momento, soma uma vitória e quatro empates no estadual.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Sport registra três vitórias e dois empates. No último encontro, válido pela primeira fase do Pernambucano, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport Recife: Renan; Igor Cariús, Sabino, Rafael Thyere e Eduardo; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Escalação do provável Afogados: Railson; Rafael Olioza, Guilherme Almeida, Danilo Santos, Daniel Nazaré, Caetano, Roberto, João Vitor Lima, Valdeir, Venicius e Hebert. Técnico: Evandro Guimarães.

Desfalques

Afogados

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?