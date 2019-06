'Sou Jesus, mas não faço milagres', diz técnico do Flamengo

Treinador elogiou os jogadores em seus primeiros treinos e a estrutura do clube, mas deixou claro que agora é a hora de ganhar títulos

Em vídeo divulgado pela FlaTV neste domingo (23), o técnico do Jorge Jesus disse que não é o salvador que seu nome indica.

"Eu sou Jesus, mas não faço milagres de um tempo para outro", afirmou o treinador que iniciou seu trabalho com os atletas nesta semana.

O português elogiou os jogadores nos primeiros treinos e disse que está "feliz com a aplicação nos treinos" e com o centro de treinamento do clube.

"Agora precisa começar a acompanhar com títulos", completou. Não é a primeira vez que Jesus enfatiza o fato de que para o Flamengo é necessário ganhar títulos o mais rápido possível.

No seu primeiro treino, Jorge Jesus chamou a atenção pelas inovações: drone, carrinho tático, novo corte de grama e novas marcações no campo surpreenderam quem foi ao Ninho do Urubu.