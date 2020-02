Soteldo decide pelo Santos em seu retorno e torcida se derrete

O venezuelano fez o seu primeiro jogo oficial sob o comando do técnico Jesualdo Ferreira

Depois da derrota para o , o voltou a campo e fez, contra o de Ribeirão Preto, a sua melhor exibição após cinco jogos no .

A vitória por 2 a 0 (gols de Carlos Sánchez e Eduardo Sasha), contudo, ficou marcada pelo retorno de Yeferson Soteldo após o pré-Olímpico. E o jovem meia-atacante, que também está na mira do Atlético-MG, mostrou todo o seu poder ofensivo e desequilibrou no triunfo do .

O venezuelano esbanjou ousadia no drible, participou no lance do gol de Sánchez e deu a assistência para o de Sasha. Nas redes sociais, os torcedores santistas não esconderam a felicidade pelo retorno de Soteldo, que em seu primeiro jogo sob o comando do português Jesualdo Ferreira mostrou que continua ser decisivo com a camisa do Peixe - ainda que o adversário tenha sido o pior time do campeonato na atualidade; veja as reações!

Quem é Yeferson Soteldo?



Para o cego, é a luz.

Para o faminto, é o pão.

Para o sedento, é a fonte de água.

Para o morto, é a vida.

Para o enfermo, é a cura.

Para o prisioneiro, é a liberdade.

Para o solitário, é o companheiro.

Para o viajante, é o caminho.

Para mim, é tudo. pic.twitter.com/YiLnQ2Y0CU — Instasantosfc 🅙 (@instasantosfc_) February 11, 2020

Fazer uma tatuagem em tamanho real do Soteldo nas costas — 𝕭𝖎𝖊𝖑 𝕿𝕵 ⓈⒻⒸ (@ocapistana) February 11, 2020

Apesar da falta de intensidade, uma partida tranquila graças a Deus. E que falta fazia o Soteldo.. — André Angrizanis (@AAngrizanis) February 11, 2020

VIRAM COMO O TIME COM SOTELDO FICA MAIS LEVE E MAIS OUSADO ?!



ENTÃO TRATAM DE FAZER UM CONTRATO VITALÍCIO PRA ELE !! pic.twitter.com/aAbMxedHKo — ............................................. (@masayukisantos) February 11, 2020