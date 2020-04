Sem futebol, sósias do Fla sofrem impacto financeiro e deixam de arrecadar até R$ 10 mil

Grupo ganhou fama no ano passado e estava realizando uma série de eventos, com direito até a canal no Youtube prestes a ser lançado

A pandemia do coronavírus assola o mundo e tem reflexo no futebol, com a maioria dos campeonatos paralisados e até os rendimentos dos jogadores reduzidos. E os impactos já chegam até quem vive indiretamente do futebol, como é o caso dos sósias do . O grupo que ficou conhecido no ano passado tinha uma série de eventos que foram desmarcados devido às ações de combate à covid-19.

Jeferson Sales, chamado de "Gabigol da Torcida" e "Gabigordo", revelou que até um comercial já agendado precisou ser desmarcado. E não tem data para acontecer.

"Esse momento da pandemia tem prejudicado bastante a todos. Foram adiados alguns eventos e até um comercial que a gente ia fazer. Tem prejudicado muito. Tinha uma viagem para Manaus com todo o time de sósias. A gente tinha um evento em Minas Gerais em que jogaríamos contra um time de futebol e estávamos muito animados. Agora não tem data prevista".

Alex Muralha, o retorno, Diego Ribas, Lucas Paquetá, Gabigol e o outro nao reconheci 😂😂😂 mas o time dos sósias está com tudo pic.twitter.com/hvEvmUf3ME — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 24, 2019

O Gabigol da Torcida diz que já deixou de arrecadar cerca de R$ 10 mil até agora. E o mesmo acontece com os demais sósias, que acumulam perdas financeiras. Um dos projetos engatilhados era a coleção de copo dos sósias. Ele estava pronto para ser lançado, mas agora está em estado de espera. O intuito era vender a peça e arrecadar fundos para um canal no Youtube de todo o grupo.

COMO TUDO COMEÇOU

Hoje, o grupo dos sósias é grande, mas tudo começou com Jeferson Sales, no início da da América do ano passado. Depois de ele aparecer em destaque na transmissão de Flamengo x San José, pela fase de grupos do torneio, a coisa explodiu.

"Surgiu naturalmente, algumas pessoas falavam que eu parecia com ele desde que ele estava no . Eu puxei na internet porque ainda não o conhecia e vi que tinha uma certa semelhança. Torci para que ele viesse para o Flamengo e aconteceu. Ele ficou na vitrine e pessoas começaram a me parar na rua, pedindo para tirar foto. Em uma das transmissões, o repórter me chamou para uma entrevista e aí viralizou na internet, no mesmo dia virou meme", relembra o Gabigol da Torcida, que emendou:



(Foto: Arquivo pessoal)

"Quando comecei a aparecer nas transmissões, o pessoal me mandou mensagem dizendo que parecia com fulano, ciclano e numa dessas o Diego da Torcida me chamou para assistir a um jogo juntos. Então um sósia ia conhecendo outro, o sósia do Paquetá, do Filipe Luís, a gente se tornou uma família, frequentamos a casa um do outro, conhecemos os familiares, fazemos churrascos, saímos. Fico feliz por ter me tornado o Gabigol da Torcida, porque me trouxe essas amizades".

Jeferson relata que muitos torcedores o confundem na rua e pedem para tirar foto acreditando ser o Gabigol. Em algumas ocasiões, ele diz que fica até sem reação.

"Muita gente já confundiu. Confundem principalmente quando estou no aeroporto ou na zona sul. Um dia tive que ir no aeroporto e uma senhora, que estava na escada rolante, viu gente tirando foto comigo e desceu correndo, desesperada, dizendo que o neto dela me amava, tirou foto comigo e eu nem tive coragem de dizer que não era, fiquei sem reação".

Para manter o visual parecido com o de Gabigol, Jeferson se desdobra. Ele costuma ir ao salão duas vezes na semana e já chegou a gastar mais de R$ 400 por mês para imitar o camisa 9. Apesar de gostar, ele revelou o penteado mais "chato" que teve que fazer.



(Foto: Wagner Meier / Getty Images)

"Sem dúvida quando ele colocou o dread, para mim foi o mais dificil. Incomodava bastante e para dormir era muito ruim, machucava muito a cabeça. Ainda bem que ele tirou".