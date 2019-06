Tiquinho Soares caminha para trocar o Porto pelo futebol chinês

Clube português espera encaixar pelo menos 20 milhões de euros com a transferência do atacante brasileiro

Enquanto busca reforçar o ataque, tendo Gustavo, do Corinthians, como um dos principais alvos, o caminha para perder Soares. A Goal apurou que o brasileiro tem uma negociação em andamento com o futebol chinês. A princípio, o nome do clube é mantido em sigilo pelas partes envolvidas.

O responsável pelas conversas iniciadas na primeira semana de junho com os chineses é o ídolo portista Deco, que, vale lembrar, atua como representante do jogador. O agora empresário lusobrasileiro tem cada vez mais força no mercado asiático, sobretudo na e também no .

Com contrato válido até junho de 2021, Tiquinho Soares, como é conhecido em , tem uma multa rescisória de 40 milhões de euros. Internamente, uma venda por aproximadamente 20 milhões de euros é vista com bons olhos pelos dragões.

Aos 28 anos, o atacante natural de Sousa, na Paraíba, defende o Porto desde 2017. Ao todo, fez 92 jogos e marcou 45 gols.