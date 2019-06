Porto define Gustavo como novo alvo para reforçar o ataque

Sem sucesso na investida por Pedro, do Fluminense, clube português aposta na contratação do artilheiro do Corinthians

Gustavo é a bola da vez para reforçar o ataque do . A Goal apurou que depois de praticamente desistir da contratação de Pedro, , o clube português resolveu apostar as fichas numa negociação com o atacante do . As primeiras conversas entre as partes envolvidas já foram iniciadas.

Perto de ter o novo vínculo oficializado pelo , agora válido até o fim de 2022, o camisa 19 está avaliado internamente em aproximadamente 8 milhões de euros (R$ 35 milhões de euros). Há nos bastidores dos dragões, no entanto, a esperança de uma redução no valor do negócio.

Aos 25 anos, Gustagol é o artilheiro corintiano na temporada: 10 gols em 27 jogos. Apesar dos números positivos, briga constantemente com Vagner Love e Mauro Boselli pela titularidade no ataque do time comandado por Fábio Carille.