Celtic x Shakhtar Donetsk: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Buscando a primeira vitória na Champions League, o Celtic recebe o Shakhtar Donetsk nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), em Glasglow, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na HBO Max, no streaming.

Na lanterna do Grupo C com apenas um ponto (um empate e três derrotas), o Celtic entra em campo mirando o primeiro triunfo na UCL 22/23, enquanto o Shakhtar Donetsk, com cinco pontos, é o terceiro colocado, registrando uma vitória, dois empates e uma derrota.



Marian Shved, Yukhym Konoplya e Oleg Ocheretk, são tratados como dúvidas.