Sevilla x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Sevilla e Borussia Dortmund se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela terceira rodada do Grupo G da Champions League . O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na HBO Max, na plataforma de streaming.

Ainda sem vencer na Liga dos Campeões, com uma derrota e um empate), o Sevilla aparece na lanterna do Grupo G com apenas um ponto.



Alex Telles pode aparecer na lateral esquerda, enquanto Joan Jordan, Rakitic e Gomez podem formar o meio-campo.



Do outro lado, o Borussia Dortmund, na vice-liderança, com três pontos, venceu o Copenhagen na rodada de estreia, mas foi derrotado pelo Manchester City por 2 a 1 na última rodada.