Sérvia x Suíça: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Suíços dependem apenas de si para avançarem às oitavas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao viv na TV e na internet

Buscando a classificação às oitavas de final, a Suíça enfrenta a Sérvia nesta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), no Estádio 974, pela terceira última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, a partida terá narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro, Roger Flores e Sálvio Spinola, enquanto no SporTV, Luiz Carlos Jr. será o responsável pela narração ao lado dos comentaristas Paulo Vinicius Coelho, Grafite e Sandro Meira Ricci na Central do Apito.

Na vice-liderança do Grupo G, com três pontos (venceu Camarões por 1 a 0 na rodada de estreia, e perdeu para o Brasil por 1 a 0), a Suíça volta a campo mirando a classificação para a próxima fase. Para isso acontecer sem depender de outros resultados, precisa vencer. Porém, em caso de empate, precisaria torcer para Camarões não vencer a Seleção Brasileira.

O técnico Murat Yakin pode implementar a mesma abordagem mais cautelosa que optou contra o Brasil, com Granit Xhaka e Remo Freuler, enquanto Breel Embolo deve aparecer no ataque, sendo apoiado por Djibril Sow no meio.

Do outro lado, a Sérvia, com apenas um ponto (foi derrotada pelo Brasil por 1 a 0, e empatou com Camarões em 3 a 3). Para avançar às oitavas de final, além de vencer a Suíça, a Sérvia ainda precisa torcer por uma vitória da seleção brasileira ou empate diante do Camarões. Empate ou derrota, a equipe está eliminada.

Aleksandar Mitrovic, que marcou seu primeiro gol no torneio contra Camarões, em plena forma para liderar o ataque, enquanto Strahinja Pavlovic, Milos Veljkovic e Nikola Milenkovic podem formar a defesa.

Escalações

Escalação do provável da Sérvia: Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Maksimovic, Lukic, Kostic; Tadic, Milinkovic-Savic, Mitrovic.

Escalação do provável da Suíça: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

Desfalques

Sérvia

Sem desfalques confirmados.

Suíça

Noah Okafor, lesionado, é o único desfalque dos suíços

Melhores apostas e dicas

A Sérvia é favorita contra a Suíça nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,60 na vitória da Sérvia, $ 3.40 no empate e $ 2,80 caso os suíços vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,08 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,79 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se haverá gols nos dois tempos, pagando-se $ 1,88 caso positivo, e $ 1,89 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo G

POS. TIME P V E D SG 1º Brasil 6 2 0 0 3 2º Suíça 3 1 0 1 0 3º Camarões 1 0 1 1 -1 4º Sérvia 1 0 1 1 -2

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Sérvia na Copa 2022

Pavlovic: 1 gol

Savic: 1 gol

Mitrovic: 1 gol

Artilheiros da Suíça na Copa 2022

Breel Embolo: 1 gol

Sérvia e Suíça: Participações em Copas

A Sérvia está na sua terceira Copa do Mundo. Antes, participou do Mundial de 2010 e 2018, mas nunca avançou da fase de grupos. No último Mundial, disputado na Rússia, ficou em terceiro no Grupo E, com uma vitória e duas derrotas.

Do outro lado, a Suíça está no seu 12º Mundial. Anteriormente, participou nas edições de 1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014 e 2018. A sua melhor campanha aconteceu também na Copa da Rússia, quando chegou às oitavas de final, mas foi derrotada pela Suécia por 1 a 0.

Quando é?