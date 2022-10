Os maiores campeões da Série B do Brasileiro

Cada vez mais recheada de gigantes, a Série B é um torneio com várias particularidades

A Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato que possui uma curiosidade. É o único certame em que o time comemora ser campeão sonhando em nunca mais voltar a conquistar a mesma taça no futuro. Ainda assim, pela dificuldade e equilíbrio entre as equipes, é um torneio que forja caráter e o título é comemorado com tons de alívio e felicidade.

E se em 2021 o Botafogo protagonizou uma arrancada heroica, para sair do meio da tabela até o título, em 2022 um outro gigante fez história. O Cruzeiro sagrou-se campeão com recorde de rodadas de antecedência, mesmo disputando o título com equipes do calibre de Grêmio, Bahia e Vasco.

E no embalo desta edição da Série B, a 12ª dentro do sistema de pontos corridos, a GOAL preparou um conteúdo todo especial sobre a competição. Quem venceu mais vezes? Qual foi a grande goleada? Confira abaixo!

Quem tem mais títulos de Série B?

Criada em 1971, embora apenas a partir de 1994 tenha sido realizada regularmente ano a ano, a Série B do Campeonato Brasileiro passou a ser disputada através de pontos corridos a partir de 2006. E, cada vez mais, tem recebido um número maior de gigantes do nosso futebol.

Como é um torneio de acesso, o campeão de um ano não disputa o título na temporada seguinte. Desta forma, os maiores campeões da nossa Série B são clubes que possuem dois troféus da competição.

CLUBE TÍTULOS Botafogo 2 (2015, 2021) Palmeiras 2 (2003, 2013) Coritiba 2 (2007, 2010) Goiás 2 (1999, 2012) América Mineiro 2 (1997, 2017) Paysandu 2 (1991, 2001) Red Bull Bragantino 2 (1989, 2019) Cruzeiro 1 (2022) Vasco 1 (2009) Corinthians 1 (2008) Atlético-MG 1 (2006) Grêmio 1 (2005) Chapecoense 1 (2020) Fortaleza 1 (2018) Atlético-GO 1 (2016) Joinville 1 (2014) Portuguesa 1 (2011) Brasiliense 1 (2004) Criciúma 1 (2002) Gama 1 (1998) União São João 1 (1996) Athletico-PR 1 (1995) Juventude 1 (1994) Paraná Clube 1 (1992) Sport Recife 1 (1990) Inter de Limeira 1 (1988) Tuna Luso 1 (1985) Uberlândia 1 (1984) Juventus da Mooca 1 (1983) Campo Grande 1 (1982) Guarani 1 (1981) Londrina 1 (1980) Sampaio Corrêa 1 (1972) Villa Nova-MG 1 (1971)

As maiores goleadas na história da Série B

Em 2006 o Paulista venceu o Paysandu por incríveis 9 a 0, estipulando o placar mais elástico da segunda divisão brasileira em todos os tempos. Antes, o recorde era dividido por dois 8 a 0 distintos. Em 1982 o Volta Redonda goleou o Operário, do Mato Grosso, por 8 a 0 e, em 1995, o Coritiba construiu o mesmo placar sobre a Ferroviária-SP.

Quem disputa a Série B 2022?

Bahia

Brusque

Chapecoense

CRB

Criciúma

Cruzeiro

CSA

Grêmio

Grêmio Novorizontino

Guarani

Ituano

Londrina

Náutico

Operário Ferroviário

Ponte Preta

Sampaio Corrêa

Sport

Tombense

Vasco

Vila Nova

O campeão da Série B que não subiu para a primeira

Se nos últimos anos a certeza da Série B é de que o seu campeão sobe para a elite do nosso futebol, saiba que nem sempre foi assim. Em 1971, na primeira edição do campeonato, o Villa Nova-MG foi campeão mas, como o torneio foi um grande fracasso de renda na época, não foi chamado para disputar o Brasileirão da primeira divisão de 1972.

A curiosidade não para por aí. Apesar de o campeão Villa Nova não ter subido, a CBD (precursora da CBF) chamou para o Brasileirão de 1972 outros seis clubes que disputaram aquela Série B de 1971: ABC, CRB, Remo, Nacional, Sergipe e Vitória.

Ainda bem que muita coisa mudou de lá para cá.