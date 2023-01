Sergio Busquets pode ser companheiro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Equipe saudita teria o meio-campista do Barcelona como alvo, com uma oferta lucrativa preparada

Depois de contratar Cristiano Ronaldo em um negócio no valor de 75 milhões de dólares (R$ 380,6 milhões, aproximadamente) por ano, o Al-Nassr mudou seu foco para trazer o meio-campista espanhol Sergio Busquets, de acordo com a ESPN.

O Inter Miami, da MLS, teria estado em negociações com Busquets nos últimos meses, mas as partes não chegaram a um acordo, apesar do jogador de 34 anos admitir que gostaria de jogar nos Estados Unidos. O Al-Nassr está pronto para entrar na disputa, e apresentará uma proposta de 13 milhões de euros (R$ 70,7 milhões, aproximadamente) por ano para Busquets para contratá-lo após o término de seu contrato com o Barcelona, na janela de meio do ano.

Busquets teria considerado deixar o Barcelona neste mês de janeiro, mas foi convencido pelo técnico Xavi a permanecer nos últimos seis meses de seu contrato. De fato, o clube catalão pode até oferecer a ele uma renovação de contrato, já que suas atuais condições financeiras os impedem de contratar um substituto. "Ele tem contrato até junho e vai ficar até o fim e então veremos", disse Xavi a repórteres no início deste mês.

O Al-Nassr tem sido associado a alguns dos maiores nomes do futebol após a chegada de Cristiano Ronaldo, incluindo o zagueiro Sergio Ramos do Paris Saint-Germain, Eden Hazard do Real Madrid, o atacante do Borussia Dortmund Marco Reus e o meio-campista do Chelsea N'Golo Kanté.