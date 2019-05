Sem procura, Arsenal devolve 2.300 ingressos da final da Liga Europa

Com risco de segurança em Baku, jogador barrado e preços exorbitantes, poucos ingressos são vendidos para torcedores ingleses

O devolvou à UEFA 2.300 ingressos dos 6 mil colocados à venda para seus torcedores para a Final da desta quarta (29) em Baku, no Azerbaijão.

A informação é da rede Sky Sports, da , que informou também que o venceu apenas apenas 2 mil dos seus 6 mil tíquetes.

Ao todo, os times ingleses venderam cerca de um terço dos poucos ingressos que tinham a disposição. Juntas, as equipes tinham 12 mil entradas para a final no Estádio Olímpico de Baku, que tem capacidade para 68 mil pessoas.

A baixa procura se deve a uma série de dificuldades provocadas pela decisão da UEFA e sediar a final em Baku, cidade a 5.480 km de Londres.

O país é distante, as passagens aéreas entre Londres e Baku são caras, escassas e com a necessidade de longas conexões. O Chelsea estava vendendo um pacote com passagem e ingresso por 969 libras, preço pouco acessível para a maioria dos torcedores.

O governo britânico ainda divulgou no começo do mês que há o risco de ataques terroristas no país durante a semana da partida e que os torcedores devem saber disso ao viajar ao país.

Na semana passada o Arsenal desistiu de levar seu meia Henrikh Mkhitaryan para a partida. A decisão acontece devido às tensões entre o país de origem do jogador, a Armênia, e o Azerbaijão.

O medo do time é que não seja possível garantir a segurança de Mkhitaryan durante a estadia do Arsenal em Baku.