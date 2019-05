Conflito diplomático tira Mkhitaryan da Europa League e é só mais um dos problemas da final

Arsenal decidiu ao lado do meia armênio que o mais seguro é o jogador não viajar ao Azerbaijão para a decisão

O anunciou nesta terça-feira (21) que o meia Henrikh Mkhitaryan não vai viajar para o Azerbaijão com o time para a final da Europa League contra o Chelsea no próximo dia 29.

A decisão acontece devido às tensões entre o país de origem do jogador, a Armênia, e o Azerbaijão. O medo do time é que não seja possível garantir a segurança de Mkhitaryan durante a estadia do Arsenal em Baku.

Um comunicado oficial do Arsenal explicou a decisão: “Exploramos todas as opções para que Micki fizesse parte do nosso time, mas depois de conversar com o jogador e sua família, concordamos que ele não fará parte do time nesta viagem”.

“Já escrevemos para a UEFA expressando nossa preocupação com essa situação. Micki foi peça chave na nossa campanha até a final e essa é uma grande perda. É triste que um jogador vai perder uma grande final europeia nessas circunstâncias”, conclui a nota.

A UEFA respondeu dizendo que já conversou com as “maiores autoridades” do país e que a segurança de Mkhitaryan está garantida.

"We're very disappointed to announce that @HenrikhMkh will not be travelling with the squad for our #UELfinal against ."



Full statement 👇 — Arsenal FC (@Arsenal) May 21, 2019

Essa não é a primeira vez que Mkhitaryan desfalca o Arsenal no Azerbaijão nesta temporada. Na fase de grupos ele não viajou com o time para o jogo contra o Qarabag.

Azerbaijão e Armênia já viveram diversas fases de conflitos armados e tréguas desde que se tornaram territórios independentes após a Primeira Guerra Mundial. A principal disputa é por um território chamado Nagorno-Karabakh, que foi o centro da principal guerra entre os dois países entre 1988 e 1994. Apesar do cessar-fogo em vigor desde então, casos de violência acontecem esporadicamente, sendo o mais grave deles um episódio recente, em 2016. Mkhitaryan nasceu em 1989, durante período de guerra.

POR QUE UMA FINAL NO AZERBAIJÃO?

Chamado às vezes de "esquina do mundo", o Azerbaijão fica a oeste do mar Cáspio, na fronteira entre a , a Europa Ocidental e o Irã. Mas embora distante dos grandes centros ocidentais, o país tem investido no turismo e no esporte para ganhar visibilidade. Baku, sua capital, sedia uma etapa da Fórmula 1 e o braço turístico do país já patrocinou o .

Durante esse esforço o país construiu em 2015 o seu Estádio Olímpico, que será uma das sedes da 2020. É o local que receberá Chelsea e Arsenal no próximo dia 29 na decisão da .

O dinheiro investido atraiu a UEFA, que desde 2016 já ventilava a ideia de organizar eventos no Azerbaijão. A final de Baku será, aliás, a primeira que foi decidida em um formato de eleição parecido com os de ou . Duas cidades além de Baku, Sevilha e Tsibili, apresentaram projetos para sediar a decisão e a UEFA escolheu a que achou a melhor opção. A decisão foi criticada por muitos na Europa, que veem os eventos sediados pelo Azerbaijão apenas como uma forma de amenizar a imagem de um governo acusado de ser autoritário e antidemocrático.

COMO CHEGAR EM BAKU?

O esforço do país para se tornar mais central no mundo europeu, porém, não torna a vida dos torcedores de Arsenal e Chelsea mais fácil. Além da distância de 5.480 km entre as cidades, não há ainda voos diretos entre Londres e Baku, e as passagens para o dia da partida já batem a marca de mil libras (cerca de R$ 5.200). O Chelsea está vendendo um pacote com passagem e ingresso por 969 libras, preço pouco acessível para a maioria dos torcedores.

Para sair de Londres e chegar em Baku na semana da partida, um britânico deverá fazer uma jornada de no mínimo dez horas com escalas em Kiev ( ), Riad ( ), Bagdá (Iraque) ou Istambul ( ). E antes é preciso ainda solicitar o visto para entrar no país, claro.

Há ainda o problema dos ingressos. Com a maior parte das entradas sendo destinadas a convidados da UEFA e patrocinadores, cada time teve apenas 6 mil ingressos para vender. O estádio de Baku tem capacidade para 68.700 pessoas.

Na última semana a UEFA disse que a quantidade de ingressos era pequena porque o aeroporto de Baku não poderia receber mais voos na semana da partida. “Oferecer mais ingressos aos times não seria uma opção responsável”, disse a entidade.

Após avalanche de críticas, Baku disse estar organizando voos fretados entre Londres e Baku na semana da partida e que irá decidir nos próximos dias se libera mais ingressos para cada um dos clubes.

E como desgraça pouca é bobagem, o governo britânico ainda divulgou no começo do mês que há o risco de ataques terroristas no país durante a semana da partida e que os torcedores devem saber disso ao viajar ao país.