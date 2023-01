Sem pressa, Corinthians segue no mercado em busca de novo meia

Timão não conseguiu a contratação de Matheus Pereira e ainda sonha com Philippe Coutinho na busca por um novo meia armador

O Corinthians segue no mercado da bola em busca da contratação de um novo meio-campista para o elenco de Fernando Lázaro. O Timão esteve próximo de contratar Matheus Pereira, mas o negócio não evoluiu e o jogador fechou com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.



A intenção do Corinthians é fechar com um novo armador antes da estreia na Libertadores. Ou seja, o clube do Parque São Jorge não vê urgência na busca pelo reforço, tendo em vista que só inicia a jornada na competição internacional em abril.

Ainda que muito difícil, Philippe Coutinho segue no radar corintiano. O meia não vem atuando como titular no Aston Villa e o técnico Unai Emery vem colocando-o nos minutos finais das partidas.

O Timão aguarda o final da janela de transferências da Europa para conversar diretamente com o clube de Birmingham e torce para que o Aston Villa não receba nenhuma proposta para vender Coutinho. Com contrato até 2026, o jogador poderia ser emprestado para a sequência da temporada.



Apesar de buscar um meia, o Corinthians ainda vasculha o mercado em busca de “oportunidades” que possam ajudar o elenco comandado por Fernando Lázaro. Matheus Pereira entrou na mira do Timão nessas condições, já que viria por empréstimo ao Parque São Jorge.



Fernando Lázaro conta com apenas duas peças de criação em seu elenco: Giuliano e Renato Augusto. Por conta da escassez de jogadores na função, o treinador já até utilizou Adson como “dez” para ajudar o time.