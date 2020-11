Sem Pedro e Gabigol, Flamengo de Ceni pode repetir Fortaleza e jogar sem centroavante contra o São Paulo

O atual treinador do Rubro-Negro pode aproveitar a oportunidade para utilizar esquema ofensivo que deu certo contra os paulistas na Copa do Brasil

O terá problemas no ataque para a decisão diante do São Paulo no jogo de volta pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (18): Rogério Ceni não terá Pedro, lesionado durante os treinos da seleção brasileira, e Gabigol, que saiu sentindo dores durante a partida contra o . Assim, sem seus principais atacantes de área, pode utilizar um esquema deu certo no contra o Tricolor.

Nos duelos do Leão diante do time paulista neste ano, seja no Campeonato Brasileiro ou nos dois empates pelas oitavas de final da Copa do , Ceni escalou uma equipe mais leve, utilizando a velocidade como "antídoto" para as linhas altas da defesa são-paulina.

Wellington Paulista, principal centroavante do Fortaleza, não saiu jogando em nenhuma das partidas contra o . Ao invés disso, David e Romarinho fizeram uma dupla de ataque mais dinâmica, atacando os espaços deixados pela marcação alta do Tricolor. Nesse cenário, Osvaldo e Yuri César (cria da base flamenguista) também foram importantes, substituindo a dupla no segundo tempo e dando fôlego aos cearenses.

E funcionou: o Fortaleza criou muito contra o São Paulo, marcou mais de uma vez aproveitando os espaços deixados pela defesa Tricolor no contra-ataque e poderia tranquilamente ter saído com a classificação do Morumbi, após emocionante disputa de pênaltis. Incluindo o último encontro entre as equipes, já com Marcelo Chamusca no comando do clube, foram quatro jogos entre os times, com sete gols marcados pelo Leão.

Sem Pedro e Gabigol, Ceni pode utilizar o mesmo estilo de ataque no duelo desta quarta-feira. Segundo informações da repórter da Goal Raisa Simplicio, por exemplo, na escalação prevista do Flamengo, o treinador tem a opção de colocar Michael - ou Pedro Rocha -, Vitinho e Bruno Henrique juntos, este último "improvisado" por dentro, jogando como um falso nove.

Na ausência de Pedro e Gabigol, uma das opções de Ceni pode ser optar por Bruno Henrique como centroavante. Ano passado questionei o BH, que jogou algumas partidas como referência na ausência do Gabi, e ele disse que era no momento a posição preferida dele. — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 17, 2020

Caso opte por jogar com um centroavante, a única opção é Lincoln, que não vem impressionando nos últimos jogos - e perdeu um gol incrivelmente feito que poderia ter dado a vitória ao contra os goianos, pelo Brasileirão. Lázaro, campeão mundial sub-17, também foi relacionado, mas deve começar no banco.

Com um grande elenco, Ceni tem opções para trabalhar, mesmo com o alto número de desfalques. Buscando reverter o resultado do primeiro jogo, no Maracanã, escreverá mais um capítulo de um grande clássico do futebol brasileiro nesta quarta-feira (18), no Morumbi. Resta saber se o treinador irá se aproveitar desses "artifícios do passado" para atacar a defesa são-paulina.