Sem lesão, Diego Alves se reapresenta normalmente no Flamengo

Goleiro queixou de dores no gramado durante partida contra o Madureira após uma dívida, mas não teve maiores problemas

Diego Alves deu um susto na torcida do Flamengo durante a partida contra o Madureira, na última segunda-feira (5), pelo Campeonato Carioca. Depois de uma dividida, o goleiro caiu no chão e precisou ser atendido dentro de campo. Com todas as substituições feitas, ele terminou a partida mesmo demonstrando sentir dores.

Mas o torcedor rubro-negro pode ficar mais tranquilo. O goleiro se reapresentou normalmente na tarde desta quarta-feira (07), no Ninho do Urubu e deu início a preparação para encarar o Palmeiras, no domingo (11), pela final da Supercopa.

A preocupação da torcida é justa, já que na última temporada Diego Alves sofreu com as lesões e ficou de fora de, pelo menos, metade dos jogos do Flamengo em 2020.