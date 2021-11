Sem contrato, Ricardo Goulart busca clubes no Brasil; Bahia é um deles

Ricardo Goulart rescindiu o contrato com o Guangzhou Evergrande em 10 de novembro passado. O meia-atacante de 30 anos tinha compromisso no futebol asiático até 2023, mas a situação de incerteza do clube fez com que o atleta optasse pela quebra do vínculo.

Livre no mercado da bola, o jogador busca uma alternativa no futebol brasileiro — após seis anos na China, ele pensa em ficar no país natal. O estafe do jogador, liderado por Paulo Pitombeira, o ofereceu a vários clubes da elite do futebol nacional. O Bahia é uma das alternativas.

Os representantes de Ricardo Goulart têm conversado diariamente com clubes do Brasil a fim de negociar o jogador. O atleta foi oferecido ao Tricolor baiano. Entretanto, há uma condição para que ele possa se transferir para a Arena Fonte Nova: a permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.

O Bahia, comandado por Guto Ferreira, ocupa a 16ª colocação do Brasileiro com 40 pontos, o mesmo número do Juventude, primeiro da zona de rebaixamento. A equipe disputou 34 partidas até aqui e tem 28,3% de chances de cair, de acordo com o departmento de matemática da UFMG.

À procura de um clube, Ricardo Goulart deseja atuar no Brasil a partir do próximo ano. Ele teve uma temporada com bons números na China. Em 2021, fez 13 jogos, com sete gols e duas assistências.

Em 2019, passou por um período de empréstimo no Palmeiras, time em que fez 12 jogos, com quatro gols anotados e três assistências.