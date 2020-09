Sem clube, Thiago Neves ironiza derrota do Grêmio: “continuo sendo culpado?”

O meia, dispensado pelo Tricolor Gaúcho, fez a provocação após a derrota por 2 a 0 contra a Universidad Católica, pela Libertadores

Thiago Neves chegou contestado ao , no início desta temporada, e foi dispensado pelo clube, contra a sua vontade, sem deixar saudades no torcedor. E após a derrota por 2 a 0 do para a , do , pela Libertadores, o meia foi às redes sociais ironizar o revés dos gaúchos no certame continental.

“Continuo sendo o culpado?”, escreveu o jogador de 35 anos, que segue sem clube após um chocante quase acerto com o Atlético-MG. A transação com a equipe de Belo Horizonte só não foi concluída por causa da revolta em massa dos torcedores atleticanos, não apenas por Thiago ter jogado no , mas pelo histórico de provocações direcionadas ao .

Continuo sendo o culpado??? 🤔 — Thiago Neves (@thneves10) September 17, 2020

Thiago Neves, vale lembrar, também chegou ao Grêmio sob protestos da torcida tricolor, motivados também por uma provocação feita pelo meia, em sua época vitoriosa de Cruzeiro, após eliminar os gaúchos em uma semifinal de Copa do . Em campo, contudo, a aposta bancada pelo técnico Renato Portaluppi não deu certo.

Thiago Neves disputou apenas 14 jogos em 2020, não conseguiu se firmar entre os titulares do Grêmio e seu desempenho em campo vinha sendo inferior até mesmo ao apresentado em 2019, onde viu sua imagem de herói no Cruzeiro se transformar na de vilão na campanha rumo ao rebaixamento à segunda divisão brasileira.

Assim que Thiago Neves disparou a postagem em ironia à derrota gremista, nesta quarta-feira (16), no duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, a torcida mostrou, em suas respostas, que está longe de sentir saudades do meia de 35 anos.

E Thiago Neves mostrou que, mesmo sem ter um clube para jogar, continua sendo um dos jogadores mais afeitos a ironias e provocações no futebol brasileiro.