Sem Abel, Santos pode ter Sampaoli como técnico em 2019

Argentino gostou dos primeiros contatos com o Peixe, e não colocaria dinheiro como problema por sua primeira experiência no futebol brasileiro

Alvo de longa data entre os grandes do Brasil, Jorge Sampaoli pode trabalhar no país em 2019. Após conversas com o Flamengo, que acabaram não avançando, o Santos pode ser a próxima equipe do técnico no próximo ano: segundo informações colhidas pela Goal, o ex-comandante da seleção argentina já foi procurado pelo Peixe e aprovou o projeto dos alvinegros, que têm como trunfo a vontade do profissional em trabalhar na Série A do Brasileirão.

Até pouco tempo, Abel Braga era o favorito para chegar à Vila Belmiro, e mantinha negociações avançadas com o clube. Porém, com a negativa de Renato Gaúcho, o Fla voltou à carga em busca de outros nomes - incluindo Sampaoli, que não se impressionou com o convite da gestão liderada por Rodolfo Landim - mas preferiu fechar com o ex-Fluminense, o que fez com que o Peixe cogitasse até mesmo Muricy Ramalho para o cargo deixado por Cuca ao final da temporada 2018.

Chapa Roxa procurou Jorge Sampaoli e segundo fontes ligadas ao treinador argentino, ele estava muito interessado no projeto do @Flamengo https://t.co/wtcxNBxCBt — Raisa Simplicio (@simpraisa) 11 de dezembro de 2018

As condições financeiras para arcar com um nome de peso como Sampaoli também não seriam um problema, já que o argentino não deve tratar esse aspecto como central em sua decisão de vir ao Brasil.

Aos 58 anos, Sampa venceu a Copa Sul-Americana no comando da Universidad de Chile, em 2011, antes de levar a seleção Roja ao topo na Copa América de 2015, disputada em casa. Após uma passagem sem brilho no Sevilla e da classificação suada da Argentina à Copa do Mundo de 2018, o técnico viu a equipe cair nas oitavas de final da Rússia, o que abreviou sua passagem pela Albiceleste.