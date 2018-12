Flamengo esteve perto de acerto com Jorge Sampaoli

Apesar de acerto com Abel Braga, integrantes da nova direção Rubro-Negra apoiavam a chegada do treinador que dirigiu a Argentina na Copa do Mundo

Abel Braga foi anunciado como técnico do Flamengo para a temporada 2019. Apesar do acerto, a direção Rubro-Negra buscou outras opções no mercado e por pouco não fechou com o argentino Jorge Sampaoli, que dirigiu a Seleção de Lionel Messi na Copa do Mundo da Rússia.



(Foto: Getty Images)

De acordo com interlocutores da negociação, o acerto não foi a frente pois alguns dirigentes não se sentiram seguros com o discurso do treinador, que chegaria ao Rio de Janeiro com o rótulo de ser uma nova aposta em comandante estrangeiro. A adaptação ao país e ao estilo do futebol brasileiro poderiam levar tempo e um início de temporada complicado significaria um desgaste que prejudicaria a caminhada do Fla no próximo ano. A questão financeira não foi problema na negociação e de acordo com as mesmas fontes e o treinador demonstrou interesse no projeto do clube carioca.



(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC/Divulgação)

Mesmo assim, o nome de Sampaoli agradava diversos integrantes da Chapa Roxa, que elegeu Rodolfo Ladim na eleição do último sábado (08), e o projeto esteve em pauta até os últimos instantes antes que o martelo fosse batido a favor de Abelão.

Contra o novo treinador pesa a provável pressão que o mesmo sofrerá por parte da torcida, que ainda tem certa resistência com o experiente profissional, que foi vice-campeão da Copa do Brasil pelo clube em 2004, quando foi derrotado pelo Santo André no Maracanã.