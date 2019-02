Seleção da Semana FIFA 19: Messi 'sobra' no time da rodada

A estrela do Barcelona é a principal atração no FIFA 19 Ultimate Team desta semana

Lionel Messi é o grande destaque da mais recente equipe do FIFA 19 Ultimate Team. A estrela do Barcelona se juntou a Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e a Marco Verratti, do Paris Saint-Germain.

O argentino lidera a lista com 97 pontos, e vem com uma mudança de posição para a ala direita, ao contrário da carta anterior.

Verratti é o segundo jogador mais bem cotado da equipe, com 87 pontos, enquanto atletas como Luka Jovic e Samu Castillejo seguem logo atrás.

A equipe titular ainda é formada por Danijel Subasic, Armando Izzo, Tarkowski, Javi Martinez, Aissa Mandi, Javi Martínez, Antonio e Jovic. Já no banco, Wilfried Zaha e Gerard Deulofeu estão entre os destaques.

Confira a lista completa:

FIFA 19 Ultimate Team