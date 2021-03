‘Segunda chance’ para Rafinha não vai se repetir com Borré, avisa presidente do Grêmio

Em contato com a Goal, Romildo Bolzan disse que o Tricolor já busca um novo atacante para reforçar o time

A intenção do Grêmio para 2021 é formar um grande time, com contratações de peso, para aumentar as chances de o Tricolor voltar a ganhar títulos importantes, como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Tanto é assim, que essa foi uma das promessas do presidente Romildo Bolzan para manter o técnico Renato Portaluppi, que recebeu uma proposta do Atlético-MG e a recusou depois que o mandatário gremista lhe assegurou que abriria os cofres tricolores para contratações vultuosas.

O primeiro grande reforço foi o lateral-direito Rafinha, campeão brasileiro e da Libertadores de 2019 pelo Flamengo e indicado por Renato Portaluppi. É bem verdade que Rafinha teve que reduzir em quase 50% a sua primeira pedida salarial para que Bolzan, depois de descartar a contratação em um primeiro momento, voltasse atrás e atendesse o pedido do treinador.

(Foto: Lucas Uebel/Gremio)

A outra negociação que esteve próxima de se confirmar foi a do atacante colombiano Rafael Borré, do River Plate. O Grêmio ofereceu um contrato de cinco anos e salários de R$ 2 milhões por mês, além de luvas - o acordo total chegaria num valor final de aproximadamente R$ 120 milhões.

Porém a demora em assinar o pré-contrato fez com que os dirigentes do Grêmio vissem falta de interesse e até descaso do atacante com a proposta. Por isso, na última terça-feira, o Grêmio anunciou a desistência de contar com Rafael Borré .

Segundo Romildo Bolzan, ao contrário do que aconteceu na contratação de Rafinha, que em um primeiro momento foi descartada para depois ser concretizada, essa situação se repetirá com Borré.

“Não tem a mínima chance, o prazo do Borré acabou e ele não quis vir para o Grêmio, isto ficou bem claro para nós. O Grêmio esperou o tempo que podia esperar e ele não respondeu, então saímos da negociação. Já estamos em outras frentes na busca por um atacante”, declarou o mandatário gremista para a Goal .