São Paulo sinaliza renovações com Talles Costa e Vitinho, dupla promovida por Crespo

Jogadores tiveram permanência no elenco definida. Clube adota política padrão de renovação para atletas que iniciam trajetória no time principal

O São Paulo sinalizou o desejo de conversar para renovar os contratos de Talles Costa e Vitinho, jogadores revelados em Cotia. Os dois foram promovidos pelo técnico Hernán Crespo na atual temporada.

Segundo apurado pela Goal , o São Paulo adotou a política de renovar os contratos de jogadores que sobem da base para colocá-los num patamar salarial de entrada no elenco profissional, após a decisão da comissão técnica de promovê-los.

Depois, caso virem titulares num segundo momento, a ideia é dar a esses atletas um bônus de renovação automática com valorização e aumento no tempo do vínculo.

Aos 18 anos, Talles Costa tem contrato até junho de 2022. O meia estreou na vitória por 3 a 2 do São Paulo sobre o Guarani, quarta-feira, no Morumbi, pelo Paulistão, e foi elogiado. Internamente ele é considerado um atleta moderno e muito promissor.

Vitinho, de 19 anos, também tem vínculo até junho de 2022. O atacante formado na base ainda não estreou no elenco profissional.

O olhar da comissão técnica de Crespo para a base do São Paulo tem sido um dos pontos positivos destacados nos bastidores do clube. Nesta sexta-feira (16), inclusive, o clube definiu seus 50 inscritos para a Copa Libertadores com diversos jogadores formados em Cotia.