São Paulo x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paulistão feminino

Equipes entram em campo buscando a classificação para a final do Campeonato Paulista feminino; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vale vaga na decisão! São Paulo e Santos entram em campo na noite deste domingo (11), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista feminino. Como venceu o duelo de ida por 1 a 0, as Sereias da Vila jogam por qualquer empate para confirmarem a classificação. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Paulistão Play e do Youtube da FPF, na internet.

Precisando vencer por dois gols de diferença, o São Paulo encerrou a primeira fase na vice-liderança, com 27 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. Até o momento, registra nove vitórias e três derrotas, enquanto o Santos, ficou na terceira posição, com 25. Ao todos, soma nove triunfos, um empate e duas derrotas.

Vale lembrar que o outro finalista sairá do duelo entre Palmeiras e Ferroviária. No primeiro jogo, as equipes empataram em 4 a 4. Quem vencer está na decisão.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Paulo feminino: Carlinha; Giovana, Pardal, Thaís Regina e Dani Silva; Vitória Yaya, Maressa, Micaelly e Aline Milene; Naná e Rafa Travalão.

Escalação do provável Santos feminino: Camila Rodrigues; Gi Fernandes, Tayla, Kaká e Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Thaisinha; Jane, Fernanda e Cristiane.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

• Data: domingo, 11 de dezembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Morumbi – São Paulo, SP