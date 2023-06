São Paulo x Real Brasília ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Tricolor volta a campo neste sábado (3), pela 14ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Real Brasília na tarde deste sábado (3), a partir das 15h (de Brasília), no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do São Paulo TV, no YouTube.

Após a derrota para a Ferroviária por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o São Paulo encontra-se no meio da tabela, com 19 pontos, enquanto o Real Brasília, com 16, atravessa um bom momento, conquistando duas vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Carlinha; L. Alves, Pardal, Mimi e Fe Palermo; Vivian, Aline e Rafa Mineira; Mariana Santos, Ariel e Dudinha. Técnico: Thiago Viana.

Real Brasília feminino: Dida; Rafa Soares, Isabela Mello, Petra Cabrera, Carol Gomes, Sassá, Maiara Santos, Gaby Soares, Lady Andrade, Nenê, Dani Silva. Técnico: Camilla Orlando.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Real Brasília

Sem desfalques confirmados.

Quando é?