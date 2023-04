São Paulo x Puerto Cabello ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Tricolor volta a campo nesta terça-feira (18), pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Puerto Cabello se enfrentam na noite desta terça-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da Paramount+, no streaming.

No SBT, o jogo será narrado por Téo José, com os comentários de Mauro Beting e Nadine Basttos. Já na Paramount+, Nivaldo Prieto estará ao lado dos comentarista Leandro Boudakian.

Depois da derrota para o Botafogo na estreia do Brasileirão, o São Paulo volta seus olhares para a Copa Sul-Americana. Na primeira rodada, o Tricolor venceu o Tigre por 2 a 0, e está dividindo a liderança do Grupo D com o Tolima, que entra em campo apenas na quinta-feira (20), contra o Tigre.

Para o confronto em casa, o técnico Rogério Ceni demonstrou preocupação com as ausências no setor ofensivo. Erison, David e Luciano são dúvidas, enquanto Pedrinho continua afastado da equipe devido às acusações de agressão feitas por sua ex-namorada.

"Corremos o risco de não ter atacantes para o jogo de terça. O David tem que analisar melhor, fazer exame de imagem. Os outros são coisa de ficar fora não mais do que um jogo, mas o David corre risco maior. Fica mais difícil montar o ataque", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Puerto Cabello, líder isolado do Campeonato Venezuelano, foi derrotado pelo Tolima por 2 a 0 na rodada de estreia, e agora busca os primeiros pontos na competição.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Raí Ramos (Rafinha), Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Pablo Maia, Nestor (Gabriel Neves), Marcos Paulo e Michel Araújo; Alisson (Calleri) e Luciano. Técnico: Rogério Ceni

Puerto Cabello: Romero; De La Hoz, Rivero, Peraza e Granados; Guerrero, Lugo, Cedeño, Iliya e Pérez; e Hernandez. Técnico: Noel Sanvicente.

Desfalques

São Paulo

David e Erison estão no departamento médico, enquanto Diego Costa cumprirá seu último jogo de suspensão pela expulsão na final do torneio do ano passado.

Puerto Cabello

Sem desfalques confirmados.

Quando é?