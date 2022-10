São Paulo desconhece ofertas por Luizão e fará nova tentativa de renovação

Clube não foi comunicado sobre propostas de pré-contrato para o zagueiro de 20 anos e ainda confia na possibilidade de permanência

O São Paulo não tem informações sobre propostas oficiais de pré-contrato para o zagueiro Luizão, de 20 anos. O West Ham, da Inglaterra, é apontado como possível destino do jogador, mas o Tricolor paulista desconhece uma oferta formal por parte dos ingleses, como soube a GOAL.

A cúpula sabe que há interesse de clubes do exterior em contar com o atleta, tratado como uma promessa desde os tempos do CT de Cotia, mas desconhece qualquer negociação formal para que ele assine um compromisso no mercado da bola.

O defensor tem vínculo no Morumbi até 31 de janeiro de 2023. A diretoria deseja estender o compromisso e fará uma última tentativa em breve. O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o presidente Julio Casares são os responsáveis por conduzir as tratativas com o estafe do atleta.

Oficialmente, o São Paulo adota o discurso de que só vai retormar conversas com os atletas ao término do Campeonato Brasileiro. Porém, nos bastidores, o clube trabalha com cuidado pela permanência de Luizão. A sequência do atleta é um desejo do técnico Rogério Ceni. A manutenção, contudo, ainda é uma incógnita.

Luizão tem 15 jogos pelo São Paulo em 2022, sendo nove na condição de titular e seis como reserva. Ele soma 905 minutos em campo e um gol marcado, no empate por 1 a 1 contra o Cuiabá, pela 25ª rodada do Brasileirão, na Arena Pantanal.

Recentemente, a cúpula via a renovação com boas perspectivas, mas entende que a situação ficou mais complicada nos últimos meses e vê a manutenção de forma mais difícil neste momento.