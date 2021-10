São Paulo de Crespo sofre com gols no segundo tempo e liga alerta para preparo físico

Tricolor leva 12 dos 16 gols nos últimos jogos na etapa final das partidas. Nos bastidores, clube vê problema na parte física

O São Paulo de Hernán Crespo sofreu 12 dos últimos 16 gols no segundo tempo das partidas (veja a lista abaixo). A estatística de 75% de gols sofridos na etapa final dos jogos preocupa internamente. A Goal apurou nos bastidores que o clube vê um problema na preparação física do time.

O número (de gols sofridos no segundo tempo) é considerado alto e corrobora essa visão. Em meio à pressão e manutenção de Crespo como treinador, o aspecto físico preocupa mais do que a parte técnica no São Paulo. A intenção da diretoria é manter Crespo no cargo para 2022, mas os resultados no Brasileirão também precisam melhorar.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O time é o 13º lugar, com 28 pontos, cinco acima do Z-4 e dois abaixo do G-9 - a final brasileira da Libertadores com Flamengo e Palmeiras, a final da Sul-Americana com Athletico-PR e Red Bull Bragantino, além dos times vivos e possíveis campeões da Copa do Brasil devem abrir mais vagas para Libertadores via Campeonato Brasileiro.

O trabalho de Crespo no São Paulo é bem avaliado de maneira geral, mas há a visão de que a preparação física para a temporada com a maratona do calendário do futebol brasileiro não foi totalmente adaptada pela comissão técnica argentina.

Só nesta temporada o São Paulo fez 55 jogos entre Paulistão, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Segundo o jornal argentino "Olé", o Defensa y Justicia de Crespo fez apenas 32 partidas.

Para além da questão física, pesam na pressão ao São Paulo os empates contra os times que subiram da Série B na última temporada: Chapecoense, Juventude, América-MG (jogo no qual o time merecia perder, segundo avaliação no próprio clube) e Cuiabá.

Com uma vitória nos últimos cinco jogos, o Tricolor vê o clássico San-São desta quinta-feira (7) crescer de importância em meio à pressão por resultados.

Lista dos últimos 10 jogos nos quais o São Paulo sofreu gols, com divisão por tempo*:

*as partidas contra Atlético-MG, América-MG e Sport não entraram na lista, porque o time não sofreu gols