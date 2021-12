São Paulo negocia contratação do zagueiro Cacá, ex-Cruzeiro

O São Paulo está à procura de um zagueiro no mercado da bola, e Cacá se tornou alvo do clube. O defensor de 22 anos conversa sobre a possibilidade de retornar ao Brasil na próxima janela de transferências.

A GOAL apurou que o Tricolor paulista fez uma consulta a respeito da situação do atleta, que defende o Tokushima Vortis, do Japão, e tenta avançar nas negociações. O atleta tem contrato com a equipe asiática até 31 de janeiro de 2025.

As conversas são com o intuito de repatriar o jovem revelado pelas divisões de base do Cruzeiro. O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o executivo Rui Costa são os responsáveis por conduzir as tratativas com o estafe do atleta.

Cacá conta com o respaldo de Rogério Ceni, técnico com o qual trabalhou no período em que defendia o Cruzeiro. Foram cinco partidas sob a batuta do ex-goleiro, sendo quatro na condição de titular. O treinador foi o responsável por avalizar a sua contratação no Morumbi.

Cacá deixou o futebol brasileiro em fevereiro deste ano. À época, o Tokushima Vortis desembolsou cerca de R$ 10,7 milhões por 100% dos direitos econômicos do jogador.