São Paulo e Luan encaminham renovação até dezembro de 2026

Novo contrato do volante terá meta para que ele estenda permanência no Morumbi até o fim de 2027

O São Paulo encaminhou a renovação contratual de Luan no mercado da bola, como soube a GOAL. O novo vínculo do volante será até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada, até o fim de 2027, de acordo com metas estabelecidas no compromisso.

Diretoria e representantes de Luan ajustam os últimos detalhes do futuro acordo. A cúpula concederá um reajuste salarial ao atleta nos novos termos, que são bem diferentes das propostas iniciais.

O clube havia restabelecido o contato com o estafe do jogador ainda antes da saída de Rogério Ceni do cargo de treinador. Com o negócio avançado, o clube espera assinar as novas cláusulas do meio-campista de 23 anos ainda no decorrer da semana.

Luan viu as tratativas avançarem depois de ser afastado pelo técnico Rogério Ceni no Morumbi. Fora de combate na reta final da passagem do treinador pelo CT da Barra Funda, o jogador acelerou as tratativas com o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o presidente Julio Casares. O jogador deve ter a renovação anunciada ainda nesta semana.

No primeiro jogo sob o comando do novo comandante, Dorival Júnior, Luan esteve entre os titulares. O volante atuou por 59 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, pela segunda rodada do Brasileirão. Na atual temporada, foram 12 partidas disputadas, somando 408 minutos em campo. No período, marcou dois gols e deu uma assistência.