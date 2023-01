São Paulo x Ituano ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista

Equipes estreiam no Paulistão neste domingo (15), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

Com mais de 32 mil ingressos vendidos, o São Paulo recebe o Ituano na noite deste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

O São Paulo está no Grupo B do Paulistão ao lado de Guarani, Mirassol e Água Santa, enquanto o Ituano, está no Grupo C com Corinthians, Ferroviária e São Bento.

"Quero que seja um time mais consistente defensivamente. Tentar ser uma equipe de transição mais rápida, mais forte na marcação", afirmou o técnico Rogério Ceni.

O Tricolor pode ter Rafael, Pedrinho e Wellington Rato, que tiveram seus nomes publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF

Em 26 jogos disputados, o São Paulo soma 15 vitórias, contra quatro do Ituano, além de sete empates. No último encontro, válido pelo Paulistão de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

Escalação do provável São Paulo: Rafael; Rafinha, Ferraresi, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Luciano; Pedrinho, Calleri e Wellington Rato.

Escalação do provável Ituano: A atualizar.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?