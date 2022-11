São Paulo tenta empréstimo de Gabriel Poveda, artilheiro da Série B

Atacante de 24 anos pertence ao Alverca, de Portugal, e atuou por empréstimo no Sampaio Corrêa

O São Paulo fez proposta de empréstimo por Gabriel Poveda, atacante de 24 anos que pertence ao Alverca, de Portugal, como soube a GOAL.

A oferta é para que o atleta assine contrato de empréstimo até o fim de 2023 e tenha os direitos econômicos fixados — o clube teria preferência e opção de compra ao término do vínculo.

Os portugueses, no entanto, não gostariam de fazer o negócio nos moldes propostos. A ideia inicial do clube lusitano é que o atleta seja negociado em definitivo, conforme apurado pela reportagem.

O Tricolor paulista está à procura de mais um atacante para a próxima temporada e vê Gabriel Poveda como nome interessante para ser reserva de Jonathan Calleri no Morumbi.

O São Paulo não foi o único a demonstrar interesse no jogador de 24 anos. O Inter, que também está à procura de um camisa 9 e trata Pedro Raul como prioridade, fez uma consulta para checar a situação do jogador no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. Não foi feita uma proposta ainda pelo atleta.

Em 2022, o centroavante defendeu as cores do Sampaio Corrêa por empréstimo. No período, o atleta fez 52 partidas, com 26 gols marcados e duas assistências. Ele somou 3.834 minutos em campo pela equipe.

Outro procurado foi Pedro Raul, atacante que pertence ao Kashiwa Reysol, do Japão, e defendeu as cores do Goiás na atual temporada. O clube asiático, contudo, quer entre US$ 3,5 milhões (R$ 19 milhões) e US$ 4 milhões (R$ 21,7 milhões) pela venda do atacante de 26 anos.