São Paulo vê elenco incomodado com Felipe Alves e cogita negociar goleiro

Goleiro de 35 anos pode ser negociado no mercado da bola após atos de indisciplina que incomodaram o elenco são-paulino

Afastado pela diretoria do São Paulo por atos de indisciplina — houve falta a um treino sem justificativa prévia —, Felipe Alves também incomodou parte do elenco comandado por Dorival Júnior, como soube a GOAL. Agora, a saída do atleta no mercado da bola é tratada como uma alternativa viável.

A postura do goleiro de 35 anos foi alvo de crítica por parte do plantel nos bastidores. Em que pese ter alegado que a situação ocorreu por causa de uma questão familiar, o veterano causou desconforto no CT da Barra Funda. O jogador ainda trata o caso como falha de comunicação, de acordo com o jornalista André Hernan. Mesmo que o atleta tente minimizar o fato, o técnico Dorival Júnior, ciente do incômodo do elenco, sugeriu o afastamento do atleta à cúpula.

O diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e o executivo Rui Costa foram os responsáveis por comunicar o afastamento ao goleiro de 35 anos. A dupla, inclusive, cogita liberá-lo em definitivo na próxima janela de transferências.

Felipe Alves tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024 e chegou ao clube emprestado pelo Fortaleza em negócio de R$ 1 milhão. A manutenção, neste momento, não interessa ao departamento de futebol. O titular da posição é o goleiro Rafael, contratado no início do ano. O reserva imediato é Jandrei, que também chegou ao CT da Barra Funda no ano passado, com aval do então técnico são-paulino, Rogério Ceni.

O goleiro de 35 anos tem 21 partidas pelo Tricolor paulista, todas durante a temporada passada. Ele ficou 1.950 minutos em campo e sofreu 20 gols. Na atual temporada, ele não foi utilizado em nem uma partida sequer.