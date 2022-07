São Paulo e Norwich discutem forma de pagamento por Gabriel Sara

Tricolor paulista quer receber maior parte do valor à vista, enquanto ingleses querem parcelar o montante. Negócio vale 12 milhões de libras

São Paulo e Norwich City discutem nos bastidores a forma de pagamento da venda de Gabriel Sara. Há um impasse entre as partes, mas que não deve ser um empecilho para o desfecho positivo. O Tricolor paulista deseja receber a maior parte do valor à vista, enquanto os ingleses pretendem um parcelamento. O negócio é avaliado em 12 milhões de libras (R$ 76,5 milhões na cotação atual), conforme adiantado pela GOAL.

O prazo para pagamento inicialmente proposto pelo Norwich City era de 24 meses. A ideia, no entanto, foi rechaçada pelo São Paulo, que deseja embolsar mais de 50% do valor à vista. As partes cederam e estão mais próximas de um consenso. Em uma reunião na tarde dessa quinta-feira (7), o negócio ficou encaminhado. É possível que o acordo seja selado nesta sexta-feira (8), após novo encontro na capital paulista.

Gabriel Sara já deu a resposta positiva para a sua transferência ao futebol britânico. O jogador sonha em jogar na liga do país, mesmo que dispute a segunda divisão local inicialmente. O meio-campista de 23 anos terá um contrato de cinco temporadas no Reino Unido.

A diretoria do São Paulo e o estafe de Gabriel Sara não se posicionaram publicamente sobre as conversas, mas o acordo terá moldes que determinam o pagamento de 12 milhões de libras mais a inclusão de bônus em caso de metas estabelecidas no contrato do jogador. O valor variável será novamente pauta na discussão que acontece entre o Tricolor paulista e os representantes do clube inglês que estão no Brasil para fechar o negócio.

Em 2022, Gabriel Sara fez 15 partidas pelo São Paulo, com 1.050 minutos em campo. No período, marcou uma vez apenas e não deu assistências. A sua última aparição foi em 28 de abril. Desde então, ele se recupera de lesão.