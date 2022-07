São Paulo fica perto de vender Gabriel Sara por 12 milhões de libras

Clube e intermediário se reúnem nesta tarde para discutir acordo. Meio-campista já deu aval para assinar por cinco temporadas

O São Paulo se reúne com intermediários na tarde desta quinta-feira (7) para discutir detalhes da venda de Gabriel Sara ao Norwich City, da Inglaterra, por 12 milhões de libras (R$ 76,93 milhões na cotação atual), conforme apurado pela GOAL. As tratativas devem ter um desfecho até o fim do dia.

Os moldes do negócio determinam o pagamento de 12 milhões de libras mais a inclusão de bônus em caso de metas estabelecidas no contrato do jogador. O valor variável é pauta na discussão que acontece entre o Tricolor paulista e os representantes do clube inglês que estão no Brasil para fechar o negócio.

Gabriel Sara já deu sinal positivo para a realização da transferência. O atleta e seu estafe aguardam uma posição do São Paulo até a noite desta quinta-feira para acertarem a transferência.

Mais artigos abaixo

O meio-campista de 23 anos assinará por cinco temporadas com o Norwich City em caso de acordo no mercado da bola. O jogador está disposto a se transferir para o time da segunda divisão inglesa sob o pretexto de que sonha atuar no futebol europeu, especialmente no país. Ele acredita que terá condições de jogar a Premier League em breve.

Em 2022, Gabriel Sara fez 15 partidas pelo São Paulo, com 1.050 minutos em campo. No período, marcou uma vez apenas e não deu assistências. A sua última aparição foi em 28 de abril. Desde então, ele se recupera de lesão.

A informação sobre a possível saída de Gabriel Sara para o futebol inglês foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL.