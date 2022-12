São Paulo contrata goleiro Rafael, do Atlético-MG, por US$ 1 milhão

Atleta de 33 anos faz exames médicos para assinar com o Tricolor paulista até dezembro de 2025

O São Paulo acertou a contratação do goleiro Rafael, do Atlético-MG, por R$ 5 milhões. O atleta assinará por três temporadas no Morumbi, como soube a GOAL. Ele está na capital paulista, onde realiza exames médicos.

O valor da negociação será parcelado – o número de prestações e o tempo de pagamento não foram confirmados à reportagem. O vínculo será válido até dezembro de 2025. A ida de Rafael para o Morumbi foi uma indicação de Rogério Ceni, que trabalhou com o atleta no Cruzeiro, em 2019. Ele atende aos requisitos do estilo de jogo do técnico e sabe jogar com os pés.

A negociação se iniciou na última semana e teve um desfecho rápido, já que ele seria reserva de Everson sob o comando de Eduardo Coudet. Aos 33 anos, o goleiro tinha contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2025, renovado em março deste ano. Ele já havia recebido consulta do Vasco, mas a negociação não avançou à época.