São Paulo segue em busca de um diretor de futebol; veja quem são os candidatos

Nova diretoria liderada por Julio Casares ainda não encontrou novo executivo, que terá orçamento reduzido em 2021

Recém-empossado como novo presidente do , Julio Casares chegou demostrando energia para revitalizar as mais diversas áreas do clube, mas ainda não teve sucesso na busca por um diretor de futebol. Na lista de candidatos elaborada pelo mandatário, alguns nomes recusaram o convite e outros não chegaram a avançar nas conversas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Thiago Scuro, atualmente diretor de futebol do Red Bull , foi um dos nomes procurados, mas não topou o convite nesse momento, preferindo seguir na equipe de Bragança Paulista. A notícia foi trazida em primeira mão pelo UOL e confirmada pela reportagem da Goal.

Mais times

Essa, no entanto, não foi a primeira recusa. O São Paulo já havia recebido o não de André Zanotta, executivo que hoje comanda o , da , e teve passagens por clubes como e .

A lista do Tricolor é mais extensa e conta também com o nome de Diego Cerri, ex-diretor de futebol do . As partes chegaram a conversar em dezembro, mas o papo não evoluiu.

O mesmo aconteceu com Ricardo Moreira, atualmente executivo do , também da MLS norte-americana. O São Paulo chegou a sondar a situação do diretor de futebol, que trabalhou com Fernando Diniz no Audax, mas as trativas não caminharam.

O nome preferido, no entanto, era o de Rodrigo Caetano, mas o diálogo travou por conta da sequência de Raí e o planejamento do São Paulo, que pretende trabalhar com um investimento mais restrito em futebol nesta temporada.

Sendo assim, a diretoria Tricolor segue no mercado em busca de um diretor executivo, e a ordem número um é contratar alguém que consiga ter criatividade em cima de um orçamento mais contido. Além disso, o novo profissional terá papel importante em ajudar a manter o time na briga pelo título do Brasileirão, que só encerra em fevereiro deste ano.